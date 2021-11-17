Кызыл, 17 ноября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В Туве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала года достигло 15 042. За минувшие сутки выявили 68 новых носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Из 68 заболевших мужчин — 30, женщин — 38. По возрасту: детей до 17 лет — 18, от 18 до 49 лет — 28, от 50 до 64 лет — 15, старше 65 лет — 7», — отметили в штабе.

В ковидных стационарах Кызыла, по данным на 17 ноября, лечатся 374 пациента, в том числе 44 ребёнка и 12 беременных женщин. 20 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда опустилась ниже 59%.

Амбулаторное лечение проходят 219 носителей коронавируса, в том числе 88 детей и семь пожилых граждан. На дому лечатся также 22 пациента с пневмонией.