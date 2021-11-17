Джакарта, 17 ноября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Десятки беженцев из Афганистана устроили демонстрацию перед офисом Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Макассаре (Индонезия), сообщает CNN Indonesia.

(сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries Беженцы из Афганистана

Беженцы признались, что устали жить в Индонезии около 10 лет, и попросили немедленно отправить их в страну назначения.

«Мы хотим покинуть Индонезию», — заявили беженцы из Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия, одна из пяти крупнейших стран-поставщиков угля в мире, поддерживает действия Китая и Индии.