Санкт-Петербург, 17 ноября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Вторая кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга, которая пройдет по территории Ленинградской области (КАД-2), будет построена по совершенно новому маршруту, не включающему в себя трассу-«бетонку», ранее использовавшуюся военными.

ru.torange.biz Строительство дороги

Напомним, поручение о проработке вопроса о строительстве нового дальнего обхода Петербурга в июле 2021 года дал президент Владимир Путин.

«Полное новое строительство, никакой реконструкции. Там было несколько вариантов: первый — использовать существующую бетонку, но она далеко от города», — приводит ТАСС слова главы правления ГК «Автодор» Вячеслава Петушенко в кулуарах форума «Транспорт России».

По его словам, трасса КАД-2 пройдет «между существующей кольцевой и старой бетонкой».

Петушенко добавил, что «Автодор» уже направил в Минтранс два варианта будущей КАД-2.

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Ранее сообщалось, что для создания новой трассы будут использованы, в том числе средства Фонда национального благосостояния на возвратной основе. КАД-2 будет платной дорогой. По ней планируется пустить транзитный грузовой автотранспорт, который сейчас движется по КАД, фактически ставшей не объездной, а внутригородской трассой.