Пенза, 17 ноября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. В Пензенскую область доставили вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» в количестве 4,8 тыс. доз. Особенностью данной партии является пятидозная фасовка, сообщает региональный минздрав.

Med.ulgov.ru Вакцина «Спутник Лайт»

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

В одном флаконе содержится пять доз биологического препарата, что предполагает одновременное присутствие допущенных к вакцинации после медосмотра пяти человек. После вскрытия и размораживания флакон пригоден к применению в течение двух часов.

В связи с ограниченной партией препарат доставят до лечебных учреждений в небольших количествах. «Спутник Лайт» применяется для профилактики новой коронавирусной инфекции у граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Жителям старше 60 лет данный препарат показан только при повторной вакцинации или переболевшим ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число жертв COVID-19 в Пензенской области по состоянию на 17 ноября достигло 3948 человек.

Читайте также: В Пензенской области за сутки от COVID-19 умер 21 человек