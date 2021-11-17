Абакан, 17 ноября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. По состоянию на 17 ноября в Хакасии прививку от коронавируса сделали 220 839 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Mos.ru Вакцина

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Завершили вакцинацию, получили обе дозы вакцины 164 830 человек. Исполнение плана вакцинации — 62,2%.

Между тем, по данным минздрава, для создания коллективного иммунитета необходимо привить 80% населения республики (это 322 тысячи человек).

Среди граждан от 60 лет и старше в Хакасии привито 54,5%. Также вакцинацию прошли 52 беременные женщины. Ревакцинацию прошли более 20 тысяч жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года в Хакасии коронавирус выявлен у 29 905 человек.