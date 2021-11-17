В Пензенской области за сутки от COVID-19 умер 21 человек
Пенза, 17 ноября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки зарегистрировали 21 летальный исход среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
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Общее число жертв COVID-19 в Пензенской области по состоянию на 17 ноября достигло 3948 человек.
Выписали за сутки по выздоровлении 167 жителей региона, всего с начала пандемии побороли инфекцию 59 958 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, компенсацию в размере 8 млрд рублей запросил Минтранс РФ для авиаотрасли в связи с вводом обязательных QR-кодов.
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