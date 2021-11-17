Абакан, 17 ноября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 197 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 17 ноября в республиканском правительстве.

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В Абакане COVID-19 диагностировали у 82 человек, в Саяногорске — у 26, в Черногорске — у 23, в Абазе — у шестерых, в Сорске — у троих. 84 человека обратились с признаками ОРВИ, пятеро заболели после пребывания в другом субъекте, за рубежом.

С начала 2021 года в Хакасии выявили 29 905 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября в регионе был подтверждён 201 случай заражения.