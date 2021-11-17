В Якутии уровень заболеваемости COVID-19 снизился на 1%
Якутск, 17 ноября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Жители Якутска стали на 3% реже заболевать коронавирусом, в целом по республике снижение числа новых случаев инфекции составило 1%. Об этом заявила заместитель руководителя оперативного штаба Ольга Балабкина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе правительства региона.
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Количество пациентов ковидных госпиталей уменьшилось почти на 10%. Однако есть территории, где уровень заболеваемости продолжает расти.
По её словам, за сутки в регионе выявлены 284 случая COVID-19, в том числе 136 — в Якутске.
Как сообщало ИА REGNUM, юрист из Якутии Зинаида Гусева обратилась в Верховный суд региона с иском, который оформлен как коллективное заявление и направлен на отмену системы QR-кодов в регионе. По мнению юриста, ограничения в виде входа по QR-кодам в организации с массовым посещением людей нарушают не только конституционные права жителей республики, но и принцип равенства.