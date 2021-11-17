Москва, 17 ноября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Строительство жилых домов с осени минувшего года прекратилось в 43 российских городах. Об этом 17 ноября рассказали в Рейтинговом агентстве строительного комплекса (РАСК), передают «Известия».

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Отмечается, что строительство жилья было прекращено также в городах с населением порядка 100 тыс. человек, включая Видное, Жуковский, Георгиевск и Геленджик.

«Объем текущего строительства застройщиками в городах составляет 90,4 млн кв. м (на разных стадиях без учета частных домов. — ред.), год назад было 92,4 млн. Всего по стране — 98,4 млн кв. м против 98,8 млн», — заявил гендиректор РАСК Федор Выломов.

При этом он указал, что причинами этого стали несоответствие возможностей покупателей и желаний застройщиков, климатические и территориальные особенности, проблемы с проектным финансированием для запуска новых проектов, цикличность в отрасли и отсутствие свободной земли.

Также уточняется, что, согласно данным РАСК, на сегодняшний день общее число городов, в которых не ведется строительство жилья, возросло до 512 и в них в общей сложности проживает 24,2 млн человек. В то же время, осень 2020 года таких городов было 809 и за год новое жилье был построено в 40 городах, где в минувшем году не было новостроек.

«Уже полтора года объем жилищного строительства в России не превышает 100 млн кв. м. Хорошо, что в сложный пандемийный период, накладывающийся на реформирование, не происходит серьезного снижения. Однако есть национальная цель по объему ввода жилья в 120 млн «квадратов» к 2030 году. Для этого нужно, чтобы заблаговременно в текущей стройке у девелоперов находилось 145−150 млн кв. м многоквартирных домов», — добавил Выломов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября стало известно, что на 20,6% выросли объёмы введенного в эксплуатацию жилья в Республике Крым за период с января по сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.