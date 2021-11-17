Биробиджан, 17 ноября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Жители Еврейской автономии вынуждены подолгу мёрзнуть на остановках из-за сокращения количества междугородних и городских автобусов. На линию выходит меньше транспорта из-за нехватки водителей, часть которых отказались прививаться от коронавируса, сообщило ИА ЕАОMedia.

Иван Шилов ИА REGNUM Общественный транспорт

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У одного из городских перевозчиков на линию не вышли четыре автобуса. Вакцинироваться от COVID-19 отказалась половина водителей, их пришлось отстранить от работы в рамках исполнения постановления главного санитарного врача по региону.

«Вчера у нас по этой причине работал только один автобус №101. И не вышли оба автобуса №1. Есть вопрос по вакцинации примерно половины сотрудников. Заменить их некем, у всех кадровый дефицит. Но люди уже начали прививаться. Когда прививку ставят водители, вслед за ними как-то подтягиваются и кондукторы. Сегодня один 101-й уже работает. Завтра должна выйти в рейс «единица», — отметила представительница перевозчика.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Еврейской автономии отказывались ставить прививки от COVID-19 все работники скорой помощи города Облучье и часть коллективов школ Биробиджана.