Зеница, Босния и Герцеговина, 17 ноября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Сборная Украины одержала победу над командой Боснии и Герцеговины в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Цитата из видео «Казаки. Футбол — ЭПИЗОД №6. АНГЛИЯ» Футбол

В составе украинской сборной голы забили полузащитник Александр Зинченко на 58-й минуте и нападающий Артём Довбик на 79-й.

Сборная Украины заняла второе место в группе D, набрав 12 очков, и вышла в стыковые матчи.

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