Мадрид, 17 ноября, 2021, 07:43 — ИА Регнум. Столкновения металлургов, которые 15 ноября начали бессрочную забастовку, и полиции произошли в испанской провинции Кадис (автономное сообщество Андалусия) 16 ноября. Об этом сообщило издание La Voz de Cadiz.

Loavesofbread Уличные беспорядки

Беспорядки охватили несколько населенных пунктов региона. Протестующие бросали в полицейских камни, поджигали шины, строили баррикады и перекрывали дороги. В муниципалитете Сан-Фернандо полицейские применили против демонстрантов резиновые пули.

В результате беспорядков пострадали по меньшей мере четыре силовика. Полиция задержала одного протестующего. Бастующие требуют повышения заработной платы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в болгарской столице Софии сотни водителей такси и представителей обслуживающего персонала таксомоторных компаний вышли на масштабную акцию протеста против введения новых транспортных налогов.