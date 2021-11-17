Мадрид, 17 ноября, 2021, 07:02 — ИА Регнум. Единая Европа является необходимым условием для достижения прогресса и избежания «упадка, фрагментации и даже конфронтации», которые привели континент к «более драматическим» моментам в прошлом. Об этом в ходе своей речи на торжественном ужине с президентом Италии Серджио Маттареллы заявил король Испании Филипп VI.

Casa Rosada Фелипе VI

Он выступил в защиту «более единой, демократической и процветающей» Европы.

Ранее президент Италии Серджио Маттарелла начал свой официальный визит в Испанию.