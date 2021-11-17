В Минобороны Швеции заявили о готовности направить своих военных на Украину
Стокгольм, 17 ноября, 2021, 06:28 — ИА Регнум. Министерство обороны Швеции может направить своих офицеров на Украину для обучения военных, заявил 16 ноября глава ведомства Питер Хултквист в эфире Sveriges Radio.
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Армия Швеции
«Наша солидарность с Украиной всегда должна быть очень чёткой», — подчеркнул он.
По словам Хултквиста, такое решение будет соответствовать стремлению Евросоюза «внести свой вклад в обеспечение суверенитета Украины».
Кроме того, глава Минобороны Швеции поддержал предложение стран Прибалтики о проведении учебной миссии под руководством ЕС на Украине.