Красноярск, 17 ноября, 2021, 05:47 — ИА Регнум. В Красноярском крае в перечень отдельных групп граждан, подлежащих вакцинации от COVID-19, внесли сотрудников и работников правоохранительных органов, а также лиц в возрасте 60 лет и старше. Об этом говорится в опубликованном 17 ноября пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора постановлении Главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю Дмитрия Горяева.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Из постановления №56 о внесении изменений в постановление №43 от 23 июля 2021 года следует, что для ранее включённых в перечень контингентов срок прохождения полного курса вакцинации остаётся прежним — до 15 декабря 2021 года.

Дмитрий Горяев «Охват профилактическими прививками не менее 80% от общей численности данных (добавленных 17 ноября) категорий граждан должен быть достигнут к 15 января 2022 года.»

В связи с тем, что в регионе сохраняется высокая заболеваемость COVID-19 среди лиц в возрасте от 60 лет, краевому Минздраву и медицинским организациям предписано «принять дополнительные меры по иммунизации против новой коронавирусной инфекции лиц в возрасте 60 лет и старше».

Дмитрий Горяев «При этом практически единственным вариантом защитить себя является вакцинация».

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 33 пациента с коронавирусом.