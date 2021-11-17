В Приамурье коллективный иммунитет к COVID-19 будет достигнут к 1 декабря
Благовещенск, 17 ноября, 2021, 04:34 — ИА Регнум. Темпы вакцинации от коронавируса в Амурской области позволят к 1 декабря привить 80% взрослых жителей населения региона. Пока этот показатель находится на уровне 76,57%, первую прививку от COVID-19 сделал 311 271 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе правительства Приамурья. Полностью завершили вакцинацию 247 211 человек (51,1% от плана).
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Среди людей старше 60 лет, по его словам, привиты 55,9%. Глава региона считает этот показатель недостаточно высоким на фоне больших рисков смертности в этой возрастной группе. Василий Орлов предложил лично приглашать пожилых на вакцинацию и по возможности выезжать на дом.
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшую неделю в Амурской области заразились коронавирусом 1449 человек (неделей ранее — 1214). Уровень заболеваемости за этот период стал выше на 19,4%. Более 20% заболевших — люди в возрасте 65+, 20,8% — от 50 до 64 лет, 20,5% — несовершеннолетние.