Тегеран, 17 ноября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. 16 ноября министр нефти Ирана Джавад Овджи заявил, что односторонние санкции США против иранской нации противоречат международным нормам и фундаментальным принципам, отметив, что такие подходы не могут сохранить международный мир и стабильность. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Овджи заявил на 23-м Форуме стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Кейптауне (ЮАР), что в дополнение к нарушению международных принципов и норм, а также угрозе международному миру и стабильности односторонние санкции могут негативно повлиять на приток инвестиций, передачу технологий и развитие энергетической отрасли.

«Несмотря на все трудности, возникшие в течение последних двух лет, странам ФСЭГ удалось сохранить приверженность целям и основным принципам, а также справиться с нарушениями на мировом газовом рынке», — отметил иранский представитель.

23-я министерская встреча Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) состоялась 16 ноября 2021 года под председательством Франклина Молины Ортиса, министра углеводородов и энергетики государства Боливия. Заседание было созвано в режиме видеоконференции.