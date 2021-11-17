Томск, , 04:20 — REGNUM Подготовка к весеннему севу продолжается в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

Пшеница Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Областные хозяйства приобрели под урожай 2022 года около 4 тыс. тонн минеральных удобрений. Это почти на 15% больше, чем на аналогичную дату в 2020 году.

Всего к началу весеннего сева аграрии Томской области планируют приобрести порядка 30 тыс. тонн минеральных удобрений. План в среднем по региону выполнен на 13,4%.

Также хозяйства продолжают вывозить на поля органические удобрения. За октябрь-ноябрь под будущие посевы заложено свыше 45 тыс. тонн органики.

Читайте также: В Тверской области подвели итоги аграрного сезона