Тверь, , 16:15 — REGNUM В Тверской области подвели итоги сезонных сельскохозяйственных работ и предварительные результаты деятельности всего агропромышленного комплекса региона в 2021 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Вопросы обсуждались на заседании правительства региона, которое 16 ноября провел губернатор Игорь Руденя.

Заседание правительства Тверской области Пресс-служба правительства Тверской области

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил, что в текущем году собран хороший урожай, обеспечены потребности страны по основным группам продовольствия. Глава государства подчеркнул, что это результат системных изменений в агропромышленном комплексе, внедрения передовых технологий и новаций. В нашем регионе в текущем году объём производства сельхозпродукции в стоимостном выражении остаётся стабильным», — отметил Игорь Руденя.

Как отмечалось, в ближайшие три года в регионе прогнозируется рост объёмов производства — он будет обеспечен за счёт реализации крупных инвестиционных проектов в мясном и молочном животноводстве. В частности, на территории региона развиваются такие крупные компании, как АО «Агрофирма Дмитрова Гора», ООО «Румелко-Агро» и другие.

Сегодня более 60% от общего объёма производства сельскохозяйственной продукции обеспечивают производители четырех муниципалитетов — это Ржевский, Калининский, Конаковский и Бежецкий районы. Это связано с тем, что именно здесь реализуются крупные инвестпроекты. Игорь Руденя поручил активизировать работу по эффективному использованию потенциала других муниципалитетов Тверской области, а также усилить работу по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, увеличению посевных площадей, включая посевы льна-долгунца.

За 2021 год объём производства продукции во всех категориях хозяйств Тверской области составил 40,8 млрд рублей, прирост относительно прошлого года составил 1,3 млрд рублей. В 2021 году под посевные площади в регионе было отведено более 475 тыс. га. Основной объём приходится на кормовые культуры, яровые зерновые культуры, картофель и овощи. Прирост посевных площадей в этом году обеспечили 15 муниципалитетов Верхневолжья: так, более 3 тыс. га прибавили Ржевский район и Весьегонский муниципальный округ, свыше 2 тыс. га — Торопецкий, Бежецкий, Бологовский и Кесовогорский районы.

Отметим, что в Тверской области в 2021 году общая сумма господдержки АПК составила свыше 1 млрд рублей — деньги были выделены на развитие животноводства, растениеводства, поддержку малых форм хозяйствования на селе, создание комфортных условий жизни на сельских территориях. Главой региона поставлена задача по своевременному доведению мер господдержки до аграриев.

«Поддержка отрасли у нас увеличивается ежегодно, но необходимо повысить эффективность и концентрацию поддержки на ключевых отраслях. Это растениеводство и животноводство. Также важно сконцентрироваться на непосредственной работе с самими сельхозтоваропроизводителям. Такая задача будет стоять перед главами муниципальных образований», — подчеркнул Игорь Руденя, комментируя вопрос после заседания правительства.