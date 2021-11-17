Тегеран, 17 ноября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. 16 ноября глава Ассоциации дружбы между Ираном и Китаем заявил, что после президентских выборов в текущем году в Исламской Республике произошли важные события, включая приход к власти человека, который поддерживает китайского лидера, что является основанием для расширения отношений между Тегераном и Пекином. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своём интервью Алаэддин Боруджерди подробно остановился на иранской «политике взгляда на восток», заявив, что у Запада во главе с Соединенными Штатами исторически не сложились хорошие отношения с Ираном и Китаем.

«Вот почему Китай занял решительную позицию против нарушения определенных Пекином красных линий. Иран имеет аналогичную ситуацию, так как никогда не сможет иметь стратегических отношений с западной цивилизацией», — отметил Боруджерди.

«Мы никогда не видели ни одного темного пятна в истории ирано-китайских отношений, которые стремительно росли со времени Исламской революции в 1979 году», — заявил иранский представитель.

Несмотря на недовольство США текущим развитием международных событий, бывший председатель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике в иранском парламенте заявил, что Иран и Китай будут дальше отстаивать свои стратегические связи при любых обстоятельствах, поскольку они являются суверенными странами и принимают решения самостоятельно.

Он также отметил, что недавнее подписание Ираном и Китаем документа о стратегическом сотрудничестве сроком на ближайшие 25 лет лишний раз демонстрирует текущий уровень двусторонних отношений.