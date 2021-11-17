Брюссель, , 03:31 — REGNUM Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что обломки старого советского спутника, образовавшиеся в результате проведённых Россией испытаний, ставят под угрозу деятельность Евросоюза в космосе. Об этом чиновник 16 ноября написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Тьерри Бретон (сс) European Parliament

По его словам, эти испытания противоспутникового оружия «привели к образованию значительного количества мусора, размеры которого могут поставить под угрозу космическую деятельность Европейского союза, а также деятельность наших государств-членов». Европейская система космического наблюдения и слежения «ведёт мониторинг ситуации», к настоящему времени спутники ЕС повреждений от столкновений с космическими обломками ещё не получили.

Тьерри Бретон «Как еврокомиссар, отвечающий за космическую политику Евросоюза и, в частности, за Galileo и Copernicus, я присоединяюсь к решительному осуждению испытаний, проведённых Россией в понедельник, 15 ноября, которые привели к уничтожению спутника на низкой орбите (COSMOS 1408)».

Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал лицемерием обвинения в адрес России со стороны США о том, что российская сторона якобы создаёт угрозы мирному использованию космоса.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Великобритании Бен Уоллес осудил испытания противоспутникового оружия, проведённые Россией.

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