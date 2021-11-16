Куала-Лумпур, 17 ноября, 2021, 00:38 — ИА Регнум. Истребитель Королевских малайзийских военно-воздушных сил (RMAF) разбился в ходе полета 17 ноября, заявил глава минобороны Малайзии Хисамуддин Хуссейн на своей странице в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Малайзия

По его данным, в результате авиапроисшествия погиб один человек, еще один получил травмы. Инцидент произошел в регионе Пенанг. Других подробностей произошедшего не приводится. Известно, что RMAF уже начало расследование крушения истребителя.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября легкомоторный самолет разбился в американском штате Мичиган. В результате происшествия погибли четыре человека, еще один — ребенок 11 лет — получил тяжелые травмы. Причины крушения самолета пока неизвестны.