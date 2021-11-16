Дублин, 16 ноября, 2021, 23:52 — ИА Регнум. Ирландская рок-группа U2 в своих социальных сетях анонсировала выпуск юбилейного издания «Achtung Baby» к его 30-летию.

Remy Группа U2

Седьмой студийный альбом U2 был первоначально выпущен 18 ноября 1991 года. 30-летнее юбилейное издание будет выпущено 19 ноября и выйдет в двух вариациях: стандарт и делюкс. Группа также открыла предзаказ на оба издания на своем официальном сайте. 3 декабря группа также выпустит цифровое расширенное издание альбома «Achtung Baby, в которое войдут 50 треков. Отметим, что 22 трека никогда раньше не были доступны на стриминговых платформах.

Ранее U2 сообщили, что объединились с французским художником Тьерри Нуаром для создания специальной инсталляции в Берлине. Она будет открыта для посетителей с 19 по 26 ноября в легендарной звукозаписывающей студии Hansa в Кройцберге.