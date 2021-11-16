Донецк, , 23:51 — REGNUM Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал международное сообщество признать действия Украины в Донбассе военными преступлениями, чтобы вооруженный конфликт в регионе завершился.

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Такое заявление он сделал 16 ноября в интервью российскому интернет-изданию «Столетие».

"Война не прекратится, пока международное сообщество, вернее, лидеры мировых и значимых стран, лидеры разных стран не признают то, что Украина совершает сейчас военные преступления, и не осудят это», — сказал Пушилин.

«Мировое сообщество должно осознать, что происходит на территории Донбасса уже восьмой год. А происходит агрессия со стороны Украины. Это нужно признать, это нужно публично осудить, нужно сделать всевозможные шаги, чтобы это экономически даже было невозможно для Украины», — пояснил он.

Кроме того, Пушилин заявил, что Запад проявляет на конфликт в Донбассе прямо противоположную реакцию.

«И мировое сообщество, в частности, это страны-гаранты Германия, Франция, они своим потаканием или своим замалчиванием, или отсутствием осуждения помогают Украине и подталкивают ее, наверное, и развязывают Украине руки в плане совершения военных преступлений», — подчеркнул глава ДНР.

Он особо отметил, что администрация нынешнего украинского президента Владимира Зеленского, обещавшего избирателям прекратить конфликт в Донбассе, продолжает и усиливает обстрелы населённых пунктов в ДНР и ЛНР.

«Украина продолжает совершать под благовидным предлогом ту серию преступлений, которая началась в 2014 году», — заявил Пушилин.

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