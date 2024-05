Санта-Клара, США, 16 ноября, 2021, 23:19 — ИА Регнум. Компания Nvidia выпустила новую версию драйверов к своим видеокартам. Об этом 16 ноября сообщает портал DSOGaming.

BagoGames Nvidia

Компания отметила, что драйверы GeForce 496.76 WHQL оптимизируют работу видеокарт в многопользовательской игре Battlefield 2042. Они также исправляют ряд ошибок в Detroit: Become Human и Call of Duty: Black Ops Cold War.

Автор статьи отметил, что эта версия драйверов, к сожалению, не решает проблемы, которые возникают в игре Marvel's Guardians of the Galaxy у владельцев видеокарт Nvidia c микроархитектурой Maxwell.

Напомним, релиз Battlefield 2042состоялся 19 ноября 2021 года. Игра вышла на ПК и консолях Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S и PlayStation 5.