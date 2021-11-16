Скопье, 16 ноября, 2021, 23:16 — ИА Регнум. Глава самой крупной оппозиционной партии Северной Македонии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Християн Мицкоски 16 ноября прокомментировал провал попытки добиться свержения правительства Зорана Заева в парламенте.

European People's Party Християн Мицкоски

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик заявил, что оппозиция преодолела различия и объединилась ради свержения правительства Заева, который «стал причиной всех проблем, с которыми сталкивается страна».

По словам Мицкоски, при Заеве в стране не стало хорошего образования, системы здравоохранения, экономики, более того, Северная Македония оказывается худшей в регионе и в Европе, а выгодно это премьер-министру и его окружению.