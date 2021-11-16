Доха, , 23:14 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Косово Энверх Ходжай 16 ноября прибыл в Доху, где провел встречу с министром обороны и одновременно заместителем премьер-министра Катара Халидом бин Мохаммадом Аль Аттияхом.

Энвер Ходжай Υπουργείο Εξωτερικών

На своей странице в социальной сети Facebook политик сообщил, что Аль Аттиях сыграл решающую роль в признании Косово Катаром.

Ходжай занимал пост главы МИД Косово в правительстве Рамуша Харадиная, в феврале 2020 года его сменил на этом посту Главк Конюфца, в июне 2020 года — Мелиза Харадинай-Стубла, а в феврале 2021 года — Доника Гервала-Шварц.

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