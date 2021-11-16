Хельсинки, , 22:34 — REGNUM Сегодня, 16 ноября, сборная Финляндии в матче заключительного восьмого тура группы D отборочного турнира к чемпионату мира 2022 сыграет со сборной Франции. Матч пройдет в Хельсинках на «Олимпийском стадионе». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Килиан Мбаппе Instagram.com k.mbappe

На матч назначена итальянская бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Ассистенты главного судьи — Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети.

Стартовые составы команд:

Финляндия (расстановка 5−3-2): Лукаш Градецки — Николас Хямяляйнен, Ере Уронен, Роберт Иванов, Дэниэл О’Шонесси, Лео Вяйсянен — Расмус Шуллер, Глен Камара, Урхо Ниссиля — Робин Лод, Теэму Пукки.

Франция (расстановка 3−4-1−2): Уго Льорис — Жюль Кунде, Дайо Упамекано, Курт Зума — Люка Динь, Адриен Рабьо, Орельен Тчуамени, Лео Дюбуа — Антуан Гризманн — Мусса Диаби, Килиан Мбаппе.