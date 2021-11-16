Сараево, , 22:29 — REGNUM 16 ноября в Зенице на стадионе «Билино Поле» сборная Боснии и Герцеговины по футболу примет сборную Украины. Матч заключительного восьмого тура группы D отборочного турнира к чемпионату мира 2022 начнется в 22:45 по московскому времени.

Александр Зинченко @cfcunofficial (Chelsea Debs) London

Стартовые составы команд:

Босния и Герцеговина: Никола Василь, Деннис Хаджикадунич, Матео Сушич, Анел Ахмедходжич, Аднан Ковачевич, Амер Гояк, Амир Хаджиахметович, Саньин Прчич, Лука Менало, Мирослав Стеванович, Эрмедин Демирович.

Украина: Георгий Бущан, Тарас Степаненко, Илья Забарный, Эдуард Соболь, Николай Матвиенко, Александр Зинченко, Александр Тымчин, Руслан Малиновский, Виктор Цыганков, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук.

На данный момент сборная Украины с девятью очками идет на третьей строчке в турнирной таблице группы D. От второго места подопечных Александра Петракова отделяет два очка. Сборная Боснии и Герцеговины с семью очками расположилась позицией ниже.