Москва, 16 ноября, 2021, 21:35 — ИА Регнум. Испытания противоспутниковой системы вооружений, проведенные 15 ноября военным ведомством России, осуществлялись в строгом соответствии с международным правом. Об этом заявлено в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 16 ноября.

Цитата из к/ф «Звездные войны». Реж. Джордж Лукас. США Звезда смерти

В заявлении указано, что единственно верным путем к безопасности космической деятельности является начало переговоров по международному соглашению о запрете размещения любых видов вооружений в космосе.

«Подтверждаем готовность к обсуждению всего спектра вопросов космической безопасности со всеми заинтересованными государствами, в том числе США. Убеждены, что запуск переговоров по международной договоренности, запрещающей размещение любых видов вооружений в космосе, применение или угрозу применения силы в отношении космических объектов или с их помощью, — верный путь к снижению напряженности и снятию озабоченностей государств в контексте обеспечения безопасности космической деятельности», — говорится в документе МИД России.

«Основа для такой работы есть — российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК)», — подчеркивает МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября Минобороны России провело испытания противоспутниковой ракеты, успешно уничтожив на околоземной орбите один из выведенных из эксплуатации спутников, запущенный еще в эпоху СССР.