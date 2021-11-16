Мурманск, 16 ноября, 2021, 20:26 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, объявивший об уходе на самоизоляцию 15 ноября, решил выйти на работу.

Gov-murman.ru Андрей Чибис

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«Согласно новому постановлению федерального Роспотребнадзора, начиная с завтрашнего дня те, кто контактировал с заболевшим, но прошел полный курс вакцинации (или переболел коронавирусом за последние полгода) и не испытывает никаких симптомов заболевания, могут на самоизоляцию не уходить. Таким образом, завтра я возвращаюсь в обычный рабочий режим», — написал он «Вконтакте».

Он также добавил, что в Мурманской области на самоизоляции находятся 2,5 тысяч человек.

Напомним, Чибис объявил об уходе на самоизоляцию из-за выявленного в его окружении ковида.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области расширили список подлежащих обязательной вакцинации.