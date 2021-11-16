Лондон, 16 ноября, 2021, 20:07 — ИА Регнум. Балканы — это ключевой регион для борьбы Запада против российского влияния. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Великобритании и бывший лидер Консервативной партии Уильям Хейг в авторском тексте для издания The Time 16 ноября.

Foreign and Commonwealth Office Уильям Хейг

«История неоднократно показала, что мы пренебрегаем угрозами в области Западных Балкан. Там была горячая точка в 1914 году, на этой территории разворачивались самые кровавые в Европе войны в 1990-е годы. Здесь Россия попыталась помешать миллионам людей осуществить свою мечту жить в стабильных и ориентированных на Запад государствах. Попытка госпереворота в Черногории, вмешательство в референдум в Северной Македонии и давление на политику и экономику Сербии», — процитировал отрывок текста Уильяма Хейга боснийский портал Klix.

По мнению британского дипломата, Запад, включая Великобританию, «не может себе позволить игнорировать события на Балканах».

«Милорад Додик (лидер боснийских сербов — ИА REGNUM) уже годами подрывает государство Босния и Герцеговина, и в этом его активно поддерживают Россия и Сербия. Москва это использует для блокады евроатлантической интеграции. Босния была бы как Украина, Грузия и Молдавия — страна, у которой нет возможности присоединиться к НАТО или функционировать когда-либо как нормальное государство. В последние несколько недель ситуация стала серьезной. Додик идет к отделению. Он заявил, что поднимет армию боснийских сербов, как раз ту армию, на которой лежит ответственность за геноцид в Сребренице», — рассказал Хейг.

Британский дипломат в конце своего текста отметил, что нужно отправить силы НАТО в БиГ.

Напомним, что ранее аналитический центр GLOBSEC (Братислава) опубликовал отчет, согласно которому Сербия является самой уязвимой перед российским влиянием страной Европы.