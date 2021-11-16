Братислава, , 20:56 — REGNUM Сербия — одна из восьми стран Центральной Европы и Западных Балкан, которые больше всего подвержены российскому и китайскому влиянию. Об этом говорится в материале международного аналитического центра GLOBSEC (Братислава), опубликованном 16 ноября.

Рычаг влияния PeteLinforth

Анализ по пяти критериям — общественное мнение, политическая сцена, сфера государственного управления, СМИ, гражданское и академическое общество, выявил, что Сербия, набравшая 55 баллов из 100 возможных, самая уязвимая, цитирует агентство «Бета» отчет центра.

Самые проблемными сферами, по мнению экспертов GLOBSEC, в Сербии являются общественное мнение и политическая обстановка.

Иностранное влияние меньше всего чувствуется в Чехии и Румынии, затем в рейтинге идут Словакия, Северная Македония, Болгария, Венгрия и Черногория, которая заняла второе место — сразу после Сербии. Слабым местом четырех из восьми стран исследователи подсчитали православную церковь, которая «выступает как фактор продвижения пророссийских взглядов».

Напомним, что западные страны регулярно выдвигают тезис о «пагубном российском влиянии» в регионе Западных Балкан.