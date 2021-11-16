Бонн, Германия, 16 ноября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Сертификация Nord Stream 2 AG (оператора «Северный поток — 2») остановлена из-за того, что СП-2 не соответствует германскому праву. Чтобы устранить эту проблему сегмент газопровода, находящийся в Германии, должен быть передан в управление германской компании-оператора, передаёт DW.

Geograph.org.uk Искусственное препятствие

Как сообщает регулятор — Федеральное сетевое агентство, в соответствии с германским законодательством, необходимо создание германской компании-оператора газопровода.

Сертификацию возобновят только тогда, когда Nord Stream 2 (город Цуг, Швейцария) передаст свои основные активы и кадровые ресурсы немецкой дочерней компании. После этого регулятор в течение четырёх месяцев продолжит рассмотрение.