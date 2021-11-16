Во Владимире родители просят вернуть воспитателей без прививок в детсад
Владимир, 16 ноября, 2021, 17:43 — ИА Регнум. В городе Владимире шесть воспитателей детского сада № 35 16 ноября были отстранены от работы, так как не предоставили документы, подтверждающие вакцинацию от коронавируса, сообщил портал «Зебра ТВ».
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Родители воспитанников детсада заявили, что отстранённые педагоги работали по Вальдорфской системе и их отсутствие навредит психике детей. Они также считают, что этих педагогов нельзя заменить воспитателям и из обычных детсадов. В трёх группах, где работали отстранённые педагоги, занимаются 90 детей. Родители и руководство детсада не знает, прошли ли педагоги вакцинацию — те не стали разглашать сведения о своём здоровье, сославшись на закон о защите персональных данных. При этом родители считают, что компетентность этих педагогов важнее, чем наличие сертификата о вакцинации, и просят вернуть их на работу.