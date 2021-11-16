Владимир, 16 ноября, 2021, 17:43 — ИА Регнум. В городе Владимире шесть воспитателей детского сада № 35 16 ноября были отстранены от работы, так как не предоставили документы, подтверждающие вакцинацию от коронавируса, сообщил портал «Зебра ТВ».

(сс) Katrina_S Детский сад

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Родители воспитанников детсада заявили, что отстранённые педагоги работали по Вальдорфской системе и их отсутствие навредит психике детей. Они также считают, что этих педагогов нельзя заменить воспитателям и из обычных детсадов. В трёх группах, где работали отстранённые педагоги, занимаются 90 детей. Родители и руководство детсада не знает, прошли ли педагоги вакцинацию — те не стали разглашать сведения о своём здоровье, сославшись на закон о защите персональных данных. При этом родители считают, что компетентность этих педагогов важнее, чем наличие сертификата о вакцинации, и просят вернуть их на работу.

«Администрация города Владимира в целом и управление образования в частности должны исключить возникновение ситуаций, ставящих под угрозу жизнь и здоровье детей. Это касается и распространения инфекционных заболеваний. Заведующая детским садом издала приказ об отстранении нескольких сотрудников на основании постановления Главного государственного санитарного врача по Владимирской области и документов правительства, которыми сфера образования отнесена к видам деятельности с обязательной вакцинацией работников.

Воспитатели на замену отстраненным работникам уже приглашены, для нас важно обеспечить нормальное обеспечение воспитательного и образовательного процессов. Мы никакого силового шоу устраивать не будем. Будем терпеливо разъяснять педагогическим и другим работникам необходимость вакцинации, чтобы снизить напряженность в эпидемической ситуации во Владимире», — прокомментировал ситуацию в детсаду представитель мэрии Александр Карпилович.