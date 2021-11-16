Москва, 16 ноября, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Мировая торговля возвращается к многолетнему тренду несколько быстрее, чем планировалось в начале 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявил старший научный сотрудник международной лаборатории исследований внешней торговли института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Фиранчук.

Флаг ВТО

«В целом текущая ситуация скорее указывает на прекращение фазы быстрого восстановления мировой торговли после пандемии и возвращение к тренду последних десятилетий, — сказал он. — Корректировка мировых цен ожидается многими аналитиками, но предыдущий опыт указывает на то, что этот процесс плохо предсказуем и может занять несколько лет. Такая ситуация уже привела к высокой инфляции в крупнейших развитых странах. Мировая торговля, по свежему прогнозу ВТО, возвращается к многолетнему тренду несколько быстрее, чем планировалось в начале года. Сейчас организация ожидает роста объемов торговли на 10,8% в 2021 году и на 4,7% в следующем, то есть уже на уровне многолетнего тренда».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, к снижению темпов роста мировой торговли привело охлаждение глобального спроса.