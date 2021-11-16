Москва, 16 ноября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. В комитет Госдумы по развитию гражданского общества поступили предложения Союза журналистов России (СЖР) и Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по вненсению изменений в законодательство об иностранных агентах, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Прежде всего, предлагается признавать кого-либо иноагентом только после предупреждения и периода на устранение предпосылок.

Также среди предложений — объявлять иноагентом может только суд.

Одновременно предполагается смягчить наказание для СМИ за отсутствие указания на статус цитируемого СМИ-иноагента. В первый раз предлагается Роскомнадзору выносить предупреждение, а только затем — штрафовать.

Кроме того, в поправках СЖР речь идет и о том, чтобы журналисты могли получать премии иностранных организаций, а также участвовать в различных международных конференциях за счет принимающей стороны без опасений стать иноагентом.

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