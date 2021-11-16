Москва, 16 ноября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Система, согласно которой без QR-кода нельзя будет воспользоваться авиабилетами, касается также и полётов за рубеж, сообщил 16 ноября журналистам заместитель российского министра транспорта Кирилл Богданов.

Цитата из кф Кин-дза-дза! Реж. Георгий Данелия. 1986. СССР

Богданов «Этот закон будет распространяться не только на российские авиакомпании, а на все авиакомпании, которые летают на территорию России».

Чиновник добавил, что авиакомпании будут поставлены перед фактом. Соответствующий закон, отмечает Богданов, будет принят «уже в этом году».