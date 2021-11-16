Москва, 16 ноября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Стратегическая задача Великобритании — это разрушение Евросоюза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что странам ЕС надо будет выбирать между российскими углеводородами и защитой Украины.

Politikus.ru Михаил Делягин

«Стратегическая задача Англии — это разрушение Евросоюза. И в связи с этим видна ее очень большая активность в Польше и на Украине, — сказал Делягин. — Разрушение ЕС необходимо Лондону для того, чтобы отгрызть себе долю влияния в Европе. Потому что пока Евросоюз един, он контролируется Германией или США. Если ЕС рассыплется, то можно будет получить свой кусок. Соответственно, высказывание Джонсона следует рассматривать как провокационное, как и всю политику Англии. Она направлена на то, чтобы ЕС поддался на провокации и произошло крушение германской экономики, оставшейся без надежных поставок энергоносителей. После этого Европа будет добычей любой инициативной группы лиц».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее высказывание Джонсона прокомментировал директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.