Посёлок Тельмана, Ленинградская область, , 22:51 — REGNUM В деревне Пионер Тельмановского сельского поселения Ленинградкой области накрыли птицефабрику, которая разместилась на территории племенного хозяйства, где не соблюдались санитарные условия. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Подпольная птицефабрика в Ленобласти Пресс-служба прокуратуры ЛО.

Выйти на птицефабрику удалось благодаря видеозаписи, опубликованной в социальных сетях. Тосненская городская прокуратура с привлечением органов контроля и сотрудников полиции организовала проверку.

Выехав на место сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры установили, что на земельном участке, принадлежащем на праве собственности АО «Племхоз имени Тельмана», организовано содержание домашней птицы — кур и гусей — с нарушением требований действующего законодательства.

«Кроме того правообладателем участка допущено его захламление бытовыми и производственными отходами, — уточнили в ведомстве. — В настоящее время устанавливается круг лиц, причастных к организации незаконной предпринимательской деятельности проверочные мероприятия продолжаются».