Джакарта, 16 ноября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Пожар произошел на посту, принадлежащем молодежной организации на западе Джакарты, сообщает CNN Indonesia.

Pixabay.com Пожар

Полиция Индонезии приступила к расследованию причины пожара. Полиция продолжает искать и исследовать ряд улик с места происшествия, включая кадры с камер видеонаблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, загорелась хлопковая фабрика в индонезийской провинции Восточная Джакарта.