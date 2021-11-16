Варшава, 16 ноября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Оружие против нелегальных мигрантов при необходимости будет использовано пограничниками Польши, сообщила 16 ноября журналистам пресс-секретарь погранохраны республики Анна Михальская.

Gémes SándorSzomSzed Нелегальные мигранты

Михальская «Могу заверить, что, если будет нужно, сотрудники пограничной службы не будут колебаться с использованием оружия».

Она добавила, что пограничники постараются не допустить такой ситуации. Представитель ведомства уточнила, что пограничники на все дежурства идут с боевым оружием, ведь они — силовики.