Майкоп, 16 ноября, 2021, 15:56 — ИА Регнум. В Адыгее за прошедшие сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель суточного прироста больных COVID-19 в 2021 году. Последний раз столько пациентов с подтвержденными тестами на коронавирус выявлялось в Адыгее 28 декабря прошлого года. Такие данные привел 16 ноября федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в республике стали носителями опасной инфекции за весь период пандемии 22 862 человека. Их них 19 448 пациентов смогли преодолеть болезнь. В том числе 651 человек выписан за прошедший день.

Не удалось спасти врачам 637 жителей Адыгеи. Четыре смертельных случая зафиксированы за последние сутки.