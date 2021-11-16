София, , 15:48 — REGNUM Сразу три подземных толчка силой от 2,5 до 2,9 баллов по шкале Рихтера произошли 16 ноября в районе города Велинград (Пазарджикская область на юге Болгарии). Об этом сообщило Болгарское телевидение.

По данным сейсмологического управления Болгарской академии наук, эпицентр землетрясения находился в горной части региона на глубине до 50 километров. Жертв и разрушений нет. Сообщается о возникновении перебоев в работе систем сотовой связи, а также передающих радиоустройств.

Напомним, ранее специалисты отметили усиление сейсмической активности на Балканах. Только с начала нынешнего года в регионе были зафиксированы более 40 землетрясений различной силы.