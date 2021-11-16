Прага, , 15:46 — REGNUM Президент Республики Польша Анджей Дуда пробудет в Черногории с первым официальным визитом с 16 по 18 ноября по приглашению президента Черногории Мило Джукановича.

Анжей Дуда Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент Черногории встретит Дуду в аэропорту, после запланирован прием в резиденции в древней столице Черногории Цетинье. Там пройдут переговоры и пресс-конференция.

В отдельной программе первая леди Черногории Лидия Джуканович примет у себя первую леди Польши Агату Корнхаузер-Дуду.

«Они посетят Этнографический музей и Музей короля Николы в Цетине», — говорится в сообщении.

Во время официального визита в нашу страну Президент Дуда также встретится с премьер-министром Здравко Кривокапичем.