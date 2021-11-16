Челябинск, 16 ноября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. В магазинах Челябинска только за один день обнаружили ещё 62 нарушителя масочного режима. Это следует из сообщения пресс-службы мэрии.

ИА REGNUM Маски

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Рейд был проведён 15 ноября. Проверяющие обошли 131 магазин. В итоге полицейские составили на нарушителей 62 протокола.

Также продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Утром 16 ноября среди водителей и кондукторов нарушителей не было выявлено. Что касается пассажиров, то почти 50% из них используют такие средства защиты. После проведения разъяснительной работы их число вырастает до 90%. О составленных в отношении пассажиров протоколах власти не сообщают.