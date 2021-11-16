Москва, 16 ноября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Если РФ нарастит размер государственного долга до 21% к ВВП, то это будет несущественная величина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявил профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. Так он прокомментировал прогнозы Счетной палаты РФ о том, что объем госдолга РФ может вырасти до 21,1% к 2024 году.

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«Устоявшейся точки зрения на важность соотношения размера госдолга и ВВП не существует, — сказал Юденков. — Есть страны, у которых государственный долг вдвое превышает ВВП, есть государства, где эти величины примерно равны. В Японии и США внешний долг гораздо больше ВВП. На сегодняшний день ВВП России составляет 110 трлн руб., внешний долг — около 50 млрд долларов (около 3,6 трлн руб.), а золотовалютные резервы нашей страны — более 600 млрд долларов, что на порядок больше государственного долга. Поэтому 21% — это величина явно несущественная».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что РФ может наращивать отношение госдолга к ВВП до 50%.