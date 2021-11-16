Москва, 16 ноября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Большого прогресса с взаимным признанием вакцин от COVID-19 между Россией и ЕС не достигнуто, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Лавров

«Мы ожидаем завершения соответствующих процедур ВОЗ и ЕМА. Нас заверяют, что никаких искусственных препятствий не создаётся. Задают дополнительные вопросы, наши соответствующие учреждения на эти вопросы отвечают. Но, конечно же, хотелось бы этот процесс ускорить», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что если Всемирная организация здравоохранения до конца 2021 года одобрит российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», то реакция европейского регулятора ЕМА не заставит себя долго ждать.