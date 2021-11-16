Подгорица, 16 ноября 2021, 15:06 — REGNUM Нефть — единственный ресурс, который может решить все финансовые проблемы Черногории к 2024 году, считает Владимир Попович, канадский эксперт и консультант по геофизике и нефтяным исследованиям.

Буровая на шельфе
Буровая на шельфе
Gazprom.ru

Он направил свое предложение по проекту развития нефтяной промышленности министру капитальных вложений Черногории Младену Бояничу, реализация которого могла бы принести Черногории как минимум в десять раз больше доходов от нефти, чем от туризма, за очень короткое время, пишет издание Pobjeda.

«Все, что вам нужно сделать, это сформировать национальную нефтяную компанию в качестве владельца черногорского шельфа, привлечь экспертов по нефти, спланировать трехмерную программу (трехмерное геофизическое исследование) на всей территории от Хорватии до Албании, включить консорциум, который проводит разведку, в совместную программу и зарегистрировать компанию на нью-йоркской или другой фондовой бирже», — говорит Попович.

Он считает, что акции компании будут расти и дальше, когда ею будут управлять нефтяные эксперты.

«Aramco, крупнейшая нефтяная компания в мире, использует в основном иностранных консультантов и сформирована по тому же принципу, который я предлагаю для Черногории, что является стандартным методом исследования в мире, где есть многообещающие зоны с нефтегазовым потенциалом», — сказал он. Попович добавил, что проект не ляжет на плечи Черногории и принесет огромные выгоды.

По его словам, есть несколько возможных способов финансирования этого проекта.

Напомним, что 25 марта 2021 года консорциум компаний Eni и Novatech начал первое разведочное бурение на черногорском шельфе недалеко от Улциня. Ранее правительство сообщило, что на этой скважине ожидается крупное месторождение нефти.