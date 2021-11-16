Чита, 16 ноября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Власти Забайкалья обеспокоены ростом заболевания гриппом среди взрослых и детей. Как пояснила руководитель Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа, впервые за сезонзарегистрированы уже пять таких случаев. На фоне четвертой волны коронавируса это создаст еще более сложную эпидситуацию. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Med-instrukcia.ru Грипп

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Светлана Лапа добавила, что среднесуточный показатель заболеваемости COVID-19 остается выше среднего по РФ на 28,9%.

«На прошлой неделе он был на уровне 26,5%. В ДФО рост отмечается во всех регионах, Забайкалье находится на третьей позиции», — уточнила руководитель краевого Роспотребнадзора.

На оперативном совещании в правительстве она попросила не ослаблять контроль по всем введенным ограничениям, в том числе по проверке QR-кодов.

«Если в дневное время это требование четко соблюдается практически везде, то в вечерние часы посетители допускаются без QR-кодов», — отметила главный санитарный врач региона.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: 16 ноября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 83 127 (+369).

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